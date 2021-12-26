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مراسلنا: مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في محافظة الجوف

أخبار العالم العربي

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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة الجوف اليمنية قرب الحدود مع السعودية.

مؤكدا أن الجماعة أكملت خلال العملية سيطرتها على محافظة الجوف، ما عدا بعض المناطق الصحراوية.. هذا وتتواصل المعارك في عدة مناطق يمنية مع تزايد حدة القصف المتبادل بين قوات التحالف والحوثيين.

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