الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في محافظة الجوف

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في محافظة الجوف اليمنية قرب الحدود مع السعودية.

مؤكدا أن الجماعة أكملت خلال العملية سيطرتها على محافظة الجوف، ما عدا بعض المناطق الصحراوية.. هذا وتتواصل المعارك في عدة مناطق يمنية مع تزايد حدة القصف المتبادل بين قوات التحالف والحوثيين.