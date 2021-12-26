بوتين: سنرد على الناتو وفقا لمقترح خبرائنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد على توسع الناتو شرقا يعتمدُ على توصيات سيقدمها الخبراء العسكريون الروس.

وأضاف بوتين أن موسكو قَدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بضماناتٍ قانونية، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تحقيق ذلك.