روسيا.. الألعاب النارية لرأس السنة وأسرارها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1op
وسط استعدادات موسكو لعرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.. زار فريقRT معهد الكيمياء التطبيقية بضواحي موسكو.. الذي يعد من أكبر منتجي الألعاب النارية في البلاد..
وسط استعدادات موسكو لعرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.. زار فريقRT معهد الكيمياء التطبيقية بضواحي موسكو.. الذي يعد من أكبر منتجي الألعاب النارية في البلاد..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.