روسيا.. الألعاب النارية لرأس السنة وأسرارها

وسط استعدادات موسكو لعرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.. زار فريقRT معهد الكيمياء التطبيقية بضواحي موسكو.. الذي يعد من أكبر منتجي الألعاب النارية في البلاد..

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