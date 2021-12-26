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روسيا.. الألعاب النارية لرأس السنة وأسرارها

أخبار روسيا

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وسط استعدادات موسكو لعرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.. زار فريقRT معهد الكيمياء التطبيقية بضواحي موسكو.. الذي يعد من أكبر منتجي الألعاب النارية في البلاد..

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