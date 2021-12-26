دعوات مصرية لفرقاء ليبيا لتغليب مصلحة البلاد
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أكدت القاهرة دعمها الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا والوصول إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع إخراج المرتزقة وحلِّ المليشيات العسكرية.
وحثت الجامعة العربية جميع الأطراف المعنية في ليبيا على اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحلحلة الخلافات واستبعاد خيار العنف والاحتكام للسلاح.
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