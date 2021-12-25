تظاهرات بالخرطوم تطالب بسلطة مدنية والأمن يطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين

آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول إلى القصرِ الرئاسي وسط الخرطوم، واستعدادات أمنية تحول دون ذلك.

البعض ينجح بتخطي عدة حواجز والوصول لمحيط القصر، قبل أنْ تعمل الأجهزة الأمنية على تفريق الباقين بقنابل الغاز، ووقوع إصابات، لتقطع السلطات قبل الاحتجاجات خدمتي الاتصالات والإنترنت. يكرر السودانيون ذات المطالب، بمدنية الدولة وعودة العسكر إلى ثكناتهم.