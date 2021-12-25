 
مباشر

تظاهرات بالخرطوم تطالب بسلطة مدنية والأمن يطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1jh

آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول إلى القصرِ الرئاسي وسط الخرطوم، واستعدادات أمنية تحول دون ذلك.

البعض ينجح بتخطي عدة حواجز والوصول لمحيط القصر، قبل أنْ تعمل الأجهزة الأمنية على تفريق الباقين بقنابل الغاز، ووقوع إصابات، لتقطع السلطات قبل الاحتجاجات خدمتي الاتصالات والإنترنت. يكرر السودانيون ذات المطالب، بمدنية الدولة وعودة العسكر إلى ثكناتهم.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا