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الحوثيون: استهدفنا جازان بصواريخ باليستية

أخبار العالم العربي

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أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مواقع مهمة وحساسة في جازان جنوبي السعودية بثلاثة صواريخ باليستية، وتوعد المملكة بعمليات وصفها بالموجعة.

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