الحوثيون: استهدفنا جازان بصواريخ باليستية
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أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مواقع مهمة وحساسة في جازان جنوبي السعودية بثلاثة صواريخ باليستية، وتوعد المملكة بعمليات وصفها بالموجعة.
أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مواقع مهمة وحساسة في جازان جنوبي السعودية بثلاثة صواريخ باليستية، وتوعد المملكة بعمليات وصفها بالموجعة.
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