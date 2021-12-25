إصابات أوميكرون في فرنسا تتجاوز 100 ألف حالة
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تتجاوز أعدادُ إصابات فيروس كورونا مئةَ ألفٍ يوميا ليقارب معدل إيجابية الفحوصات ثمانيًا من بالمئة رغم القيود المفروضة.
في السياق وتزامنا مع الأعياد أُلغيت العديد من الفعاليات، مما انعكس سلبا على أغلب القطاعات الاقتصادية التي يَتوقعُ الخبراء أن تتكبدَ خسائرَ إضافية.
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