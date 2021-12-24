الكنيست الإسرائيلي يصدق على زيادة الميزانية الدفاعيـة بملياريـن ومئتي مليون دولار أمريكي

خطوة جديدة تأتي مباشرة عقب زيارة مستشارِ الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

يمرّر الكنيست الإسرائيلي مبلغ 7 مليارات شيكل، أو ما يعادل مليارين و200 مليون دولار إلى ميزانية المؤسسة العسكرية، بعد مداولات ماراثونية.

الهدفُ تعزيز قدراتِ الجيش استعدادا لمواجهة محتملة يكثر التهديدِ بها لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.