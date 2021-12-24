 
مباشر

دمشق.. حفل للأطفال بمشاركة وفد برلماني روسي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1bc

شهدت دار الأوبرا السورية حفلاً فنياً للأطفال بمشاركة وفد برلماني روسي يزور سوريا، وجرى تقديم الهدايا لأطفال: "مدرسةُ الشهداء السوريين" بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا