دمشق.. حفل للأطفال بمشاركة وفد برلماني روسي
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شهدت دار الأوبرا السورية حفلاً فنياً للأطفال بمشاركة وفد برلماني روسي يزور سوريا، وجرى تقديم الهدايا لأطفال: "مدرسةُ الشهداء السوريين" بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
شهدت دار الأوبرا السورية حفلاً فنياً للأطفال بمشاركة وفد برلماني روسي يزور سوريا، وجرى تقديم الهدايا لأطفال: "مدرسةُ الشهداء السوريين" بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
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