بوتين يطالب الغرب بتقديم ضمانات أمنية فورا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع دول الغرب إلى تقديم ضمانات أمنية لموسكو فورا.

مضيفا أنه لا يستبعد بدء أوكرانيا عملية عسكرية جديدة في دونباس وعلى روسيا الاستعداد لها.

كما شدد بوتين على أن العلاقات الاستراتيجية مع بكين تعد عامل استقرار على الساحة الدولية..