موسكو ودمشق تبحثان عودة المهجرين السوريين

عقدت الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان السورية الروسية حول عودة المهجرين، اجتماعا عبر الفيديو.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الجهود المشتركة لتأمين الظروف الملائمة لعودة المهجرين، وأن العقوبات تعيق جهودَ عودتهم. من جهته دعا رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة المهجرين ميخائيل ميزنتسييف إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للمساعدة على تأمين عودة اللاجئين السوريين.