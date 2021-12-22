لجنة متابعة الانتخابات الليبية تؤكد استحالة إجرائـها بموعدهـا
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اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الاستحقاقات حتى الرابع والعشرين من يناير المقبل..
يأتي ذلك، بعد إعلان البرلمان الليبي استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده. وأصدرت رئاسة المجلس قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر. وفي السياق، أكد مصدر حكومي، عودة الدبيبة لممارسة مهامه رئيسا للحكومة، عقب توقفه بسبب الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت.
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