واشنطن تدعو لاستراتيجية أمنية مع تل أبيب
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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى وضع استراتيجية مشتركة بين إسرائيل وبلاده للتعامل مع القضايا الأمنية.
من جانبه قال بينيت إن مايحدث في فيينا له تداعيات على أمن إسرائيل فيما قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إن إيران قنبلة موقوته تهدد إسرائيل والشرق الأوسط ويجب تحييدُ تهديدها النووي نهائيا.
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