وفد برلماني روسي يزور مدينة طرطوس السورية
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زار وفد برلماني روسي مدرسة أبناء الشهداء في مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقدموا مجموعة من المساعدات والهدايا التذكارية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
زار وفد برلماني روسي مدرسة أبناء الشهداء في مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقدموا مجموعة من المساعدات والهدايا التذكارية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
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