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وفد برلماني روسي يزور مدينة طرطوس السورية

أخبار العالم العربي

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زار وفد برلماني روسي مدرسة أبناء الشهداء في مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقدموا مجموعة من المساعدات والهدايا التذكارية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

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