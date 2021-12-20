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موسكو تطالب واشنطن برد بشأن الضمانات الأمنية

أخبار روسيا

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طالبت موسكو واشنطن برد عاجل على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. وأكدت أن على الولايات المتحدة بدءَ المفاوضات مع روسيا بهذا الصدد.

كما هددت بخطواتٍ عسكرية حالَ استمرار ضغوط الناتو على روسيا، ودعت موسكو في الوقت ذاته الحلف إلى اتخاذ إجراءات سياسية لتهدئة التوتر.

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