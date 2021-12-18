طهران: مفاوضات فيينا القادمة قد تكون الأخيرة

مع انتهاء الجولة السابعة للمفاوضات النووية تقول طهران إنها حققت انجازا بإدخال مطالبها على مسودة الجولات السابقة وحذف نقاط... لكنها لم تقدم مطالب خارج إطار الاتفاق النووي.

ومع وجود قضايا لا تزال عالقة، يعتبر الجانب الإيراني أن الجولة القادمة قد تكون الأخيرة إن كانت لدى الغرب إرادة لرفع العقوبات.