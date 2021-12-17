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تونس.. تظاهرات مناهضة لسعيّد وأخرى مؤيدة له

أخبار العالم العربي

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خرجت في تونس تظاهرات مناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد وأخرى مؤيدة لها، في حين طوقت قوى الأمن شارع الحبيب بورقيبة وعزّزت من إجراءاتها للفصل بين التظاهرتين.

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