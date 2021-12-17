تونس.. تظاهرات مناهضة لسعيّد وأخرى مؤيدة له

خرجت في تونس تظاهرات مناهضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد وأخرى مؤيدة لها، في حين طوقت قوى الأمن شارع الحبيب بورقيبة وعزّزت من إجراءاتها للفصل بين التظاهرتين.

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