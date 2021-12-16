تبـون ينهي زيارته إلى تونس "بإعلان قرطـاج"

تبنى الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون بيانا مشتركا أطلقا عليه اسم "إعلان قرطاج" ينص على تدعيم التكامل الاستراتيجي والشراكة بين البلدين.

ووقع الطرفان، على هامش زيارة رسمية للرئيس الجزائري إلى تونس، وقعا سبعا وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مجالات مختلفة.