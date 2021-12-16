موسكو: مستعدون لمفاوضات فورية بشأن الضمانات

أكد مساعد الرئيس الروسي /يوري أوشاكوف/ لمستشار الأمن القومي الأمريكي /جيك سوليفان/ استعداد موسكو لبدء مفاوضات فورية، بشأن الضمانات الأمنية المتعلقة بعدم توسع حلف الناتو شرقا.

مشيرا إلى تسليم الجانب الأمريكي وثيقتين بهذا الشأن، كما نفى الكرملين وجود أي قوات روسية في منطقة دونباس.