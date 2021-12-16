أمسية موسيقية على أنغام العازف بولداتشوف

أحيت الفرقة السمفونية السورية أمسية موسيقة بمشاركة العازف الروسي العالمي الملقب بالقيثارة، ألكسندر بولداتشوف، على مسرح دار الأوبرا في دمشق وسط حضور لافت.

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