أمسية موسيقية على أنغام العازف بولداتشوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryz8
أحيت الفرقة السمفونية السورية أمسية موسيقة بمشاركة العازف الروسي العالمي الملقب بالقيثارة، ألكسندر بولداتشوف، على مسرح دار الأوبرا في دمشق وسط حضور لافت.
أحيت الفرقة السمفونية السورية أمسية موسيقة بمشاركة العازف الروسي العالمي الملقب بالقيثارة، ألكسندر بولداتشوف، على مسرح دار الأوبرا في دمشق وسط حضور لافت.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.