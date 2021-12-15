بوتين: تعاون روسيا والصين عامل استقرار دولي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحة العالمية أصبح عاملا مؤثرا في الاستقرار الدولي..

فيما أعلن الكرملين أن الزعيمين شددا خلال الاجتماع على أن اتفاقية أوكوس تقوض نظام منع الانتشار النووي، وتزيد التوتر في المنطقة، كما اتفقا على إنشاء آلية مالية مستقلة.