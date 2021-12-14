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تصاعد التوتر في ليبيا بعد اشتباكات سبها وسط غموض حول إجراء الانتخابات بموعدها

أخبار العالم العربي

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ضبابي يبدو مصير إجراءِ الانتخابات الرئاسية الليبية ، يقترب موعدها المحدد فتزداد الأمور تعقيداً.

فاندلاع إشتباكات مسلحة في سبها جنوب البلاد بين قوات تابعة للجيش الليبي واخرى تتبعُ لحكومة الوحدة الوطنية اعادت المخاوف الأمنية قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع. في الوقت ذاته يتجدد الخلاف السياسي حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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