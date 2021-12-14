الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الذرية الدولية تفتيش منشأة كرج يتجاوز الاتفاق
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شتان ما بين الرواتين الايرانية والغربية حول مفاوضاتِ فيينا .. تقول طهران أن الطرفَ الآخَر ليس مهتما بنقل حقائق المحادثات ولا يريد سوى ابقاءَ العقوبات.
تشدد على تصميمها وإرادتها الجادة في التفاوض وتعيد الحديثَ عن اتفاق جيد وسريع إن حمل الطرف الآخر نوايا مماثلة.
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