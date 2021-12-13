محمد الأسطل.. فنان يحول بيته إلى معرض مفتوح
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يعتبر الفنان الفلسطيني محمد الأسطل المولود في العام 38 من القرن المنصرم، من أكبر الفنانين التشكيليين عمْرا في قطاع غزة.
وقد حصل الرجل على جوائز عالمية من 20 دولة، وشارك في معارض فنية بعشرات البلدان، لكن إنجازه الأكبر، هو تحويل بيته الكبير إلى معرض فني دائم ومفتوح.
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