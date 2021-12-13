 
مباشر

محمد الأسطل.. فنان يحول بيته إلى معرض مفتوح

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry6h

يعتبر الفنان الفلسطيني محمد الأسطل المولود في العام 38 من القرن المنصرم، من أكبر الفنانين التشكيليين عمْرا في قطاع غزة.

وقد حصل الرجل على جوائز عالمية من 20 دولة، وشارك في معارض فنية بعشرات البلدان، لكن إنجازه الأكبر، هو تحويل بيته الكبير إلى معرض فني دائم ومفتوح.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا