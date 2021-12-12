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غياب لمظاهر الانتخابات في المدن الليبية كافة مع الحديث عن إمكانيـة تأجيل موعدها 3 أشهر

أخبار العالم العربي

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ليبيا على أبواب انتخابات لم تعلن قائمة مرشحيها النهائية بعد، تخلو المدن الليبية من أي مظاهر تدل على أن الاستحقاق الانتخابيَ سيُجرى في موعده.

تقول المفوضية إنها تنتظر قرار اللجنة البرلمانية للبتِّ في الأسماء، يبدو التأجيل خِيارا أقرب وأسهل لترتيب البيت الليبي وحسم الخلافات.

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