طهران تتسلم جزءا من الأموال المجمدة بالعراق
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قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس إلى البرلمان، مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، مشددا على ضرورة عدم ربط اقتصاد بلاده بالغرب والإرادة الخارجية.
مذكراً أنه استلم الحكمَ في ظل عجز كبير بالميزانية.
يأتي هذا مع إعلان طهران تحقيقَ انفراجٍ في ملف الأرصدة المجمدة في الخارج وتسلم جزءٍ من الأموال من العراق.
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