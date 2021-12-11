عشرات القتلى جراء إعصار اجتاح ولايات أمريكية

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، مقتل 70 شخصا على الأقل جراء الأعاصير في الولاية، مرجحا أن عددَ الضحايا يتجاوز الـ100 يأتي ذلك في ما أعلنت سلطات الولاية حالةَ الطوارئ.

هذا ولقي4 أشخاص حتفهم في ولايتي تينيسي وأركنساس.

وفي السياق وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأعاصير التي اجتاحت وسط البلاد بأنها مأساة تفوق التصور.