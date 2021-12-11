انفتاح اقتصادي عربي على سوريا عنوانه الطاقة

أعلنت وزارة النفط السورية أن دمشق ستترأس اعتبارا من مطلع العام المقبل، مجلس وزراء منظّمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، على أن تستضيف مؤتمرَ الطاقة العربي في العام 2024.

تابعوا RT على