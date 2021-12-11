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انفتاح اقتصادي عربي على سوريا عنوانه الطاقة

مال وأعمال

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أعلنت وزارة النفط السورية أن دمشق ستترأس اعتبارا من مطلع العام المقبل، مجلس وزراء منظّمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، على أن تستضيف مؤتمرَ الطاقة العربي في العام 2024.

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