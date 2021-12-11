رئيسي: من الممكن التوصل لاتفاق جيد في فيينا وعلاقـاتنا مع دول الجـوار استراتيجية

تحاول إيران هدمَ حائط العقوبات. في طهران تعمل على الخلاص منها بالاعتماد على الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار وحلفائها الدوليين وفي صدارتهم موسكو وبكين.

تقول إنها في فيينا تحاول أن تكشف عن أوراقها واحدة تلو الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاق جيّد يضمن مصالحها الاقتصادية أولا.