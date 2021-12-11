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نادي الأسير: وقف عرض فيلم أميرة خطوة صحيحة

أخبار العالم العربي

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أكد نادي الأسيرِ الفلسطيني، أن وقف عرض فيلم "أميرة" خطوة في الاتجاه الصحيح نحوَ طيِّ صفحةِ هذا الفيلم وما يشكله من طعنة لنضال الأسرى الفلسطينين وعائلاتهم.

يأتي ذلك عقبَ انتقادات وإدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات شعبية ورسمية من عرضه لما يحمله من تسويق للرواية الإسرائيلية. 

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