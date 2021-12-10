آسانج.. القضاء البريطاني يقبل الطعن الأمريكي

قبلت المحكمة البريطانية قرار الطعن الأمريكي ضد جوليان آسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ليقرّر فريق دفاعه الطعن في الحكم وإحالة الملف للمحكمة العليا البريطانية.

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