آسانج.. القضاء البريطاني يقبل الطعن الأمريكي
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قبلت المحكمة البريطانية قرار الطعن الأمريكي ضد جوليان آسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ليقرّر فريق دفاعه الطعن في الحكم وإحالة الملف للمحكمة العليا البريطانية.
قبلت المحكمة البريطانية قرار الطعن الأمريكي ضد جوليان آسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ليقرّر فريق دفاعه الطعن في الحكم وإحالة الملف للمحكمة العليا البريطانية.
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