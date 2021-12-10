نتائج زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن

يعود وزير الدفاع بيني غانتس من زيارته لواشنطن، عقب طلبه وسائل قتالية متقدمة للتجهيز لخيار عسكري بضرب المنشآت النووية الإيرانية بحسب ما تتداوله بعض الأوساط الإسرائيلية.

يأتي ذلك على أن يشارك غانتس في اجتماعات مع القادة الإسرائيليين قريبا لوضعهم في صورة نتائج الزيارة والرد الأمريكي.