موسكو: سنردع محاولة حل أزمة أوكرانيا بالقوة
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قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من شأنه تصعيد الوضع شرقي البلاد.
وشدد غيراسيموف على أن موسكو ستردع محاولات كييف حل أزمة دونباس بالقوة.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا مضطرة للرد بصرامة على تصرفات واشنطن والناتو، مشيرا إلى إمكانية تدهور العلاقة إلى ما يشبه أزمة الصواريخ الكوبية..
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