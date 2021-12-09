أكثر من 5 آلاف مرشح لانتخابات ليبيا التشريعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxak
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ترشُح 5385 شخصا للانتخابات البرلمانية في البلاد، جميعهم يستوفن الشروطَ القانونية.
فيما قرر مجلس النواب الليبي تشكيلَ لجنةٍ للتواصلِ مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على ما وصفها بعراقيل تواجه سير العملية الانتخابية.. يأتي ذلك مع دعوة من قبل المجلس الاعلى للدولة لتأجيل الانتخابات.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.