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أكثر من 5 آلاف مرشح لانتخابات ليبيا التشريعية

أخبار العالم العربي

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ترشُح 5385 شخصا للانتخابات البرلمانية في البلاد، جميعهم يستوفن الشروطَ القانونية.

 فيما قرر مجلس النواب الليبي تشكيلَ لجنةٍ للتواصلِ مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على ما وصفها بعراقيل تواجه سير العملية الانتخابية.. يأتي ذلك مع دعوة من قبل المجلس الاعلى للدولة لتأجيل الانتخابات.

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