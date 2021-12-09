موسكو في صدارة مدن أوروبا بمواجهة كورونا
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صنفت الوكالة الدولية /ستارت أب بلينك/ العاصمة الروسية موسكو في الأولى أوروبيا والثالثةَ عالميا بحسب الابتكارات المستخدمة من سلطات العاصمة موسكو لمواجهة الجائحة العالمية.
صنفت الوكالة الدولية /ستارت أب بلينك/ العاصمة الروسية موسكو في الأولى أوروبيا والثالثةَ عالميا بحسب الابتكارات المستخدمة من سلطات العاصمة موسكو لمواجهة الجائحة العالمية.
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