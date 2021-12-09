طهران: شاركنا بجدية في محادثات فيينا ولاعائق أمام التوصل لاتفاق إذا توافرت الأسس اللازمة
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مفاوضات نووية في فيينا، ترْفعُ معها طهران منسوب ضغوطِها للحصول على ما تُريدُه من مباحثاتِها مع الدول الكبرى.
جلوس الوفدِ الإيراني إلى طاولة المفاوضاتِ لا يعني وقف طهران لانتقاداتِها المواقفَ الأوروبية، باعتبارها عاملا يتسبّب بتعقيدِ فُرَصِ التوصّل إلى حلول، وبغض النظر عمّا يَحصل في أروقة المفاوضات تُؤكد طهرانُ نيّتها التوصّل لاتفاق.
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