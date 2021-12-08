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إسرائيل تعتقل فتاة من المدرسة بحي الشيخ جراح

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اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مدرسة للفتيات في حي الشيخ جراح، بحثا عن فتاة فلسطينية يشتبه بتنفيذها عملية طعن، عقب الإعلان عن إصابة مستوطنة بجروح وصفت بأنها طفيفة.

واحتجزت القوات الإسرائيلية الفتاة في مركز للتحقيق، بينما استنفرت قواتها في مكان العملية. يأتي ذلك مع اقتحامات لمجموعة من المستوطنين للحي المقدسي.

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