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طهران: استئناف مفاوضات فيينا الخميس المقبل

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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، استئناف مفاوضات فيينا الخميس المقبل، وأكد كني عقب لقائه المسؤولين الروس في موسكو، أن طهران تنتظر خطوات عملية من الغرب.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاقتراحات التي تقدمت بها إيران في مفاوضات فيينا لا تتناسب مع هدف الوصول لاتفاق بأسرع وقت.

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