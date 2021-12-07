إسرائيل.. معلومات جديدة حول النووي الإيراني
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يلتقي رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف إطلاع واشنطن على معلومات استخبارية حديثة جمعتها إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني.
يلتقي رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف إطلاع واشنطن على معلومات استخبارية حديثة جمعتها إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني.
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