إسرائيل.. معلومات جديدة حول النووي الإيراني

يلتقي رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف إطلاع واشنطن على معلومات استخبارية حديثة جمعتها إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني.

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