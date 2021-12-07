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إسرائيل.. معلومات جديدة حول النووي الإيراني

أخبار العالم

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يلتقي رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف إطلاع واشنطن على معلومات استخبارية حديثة جمعتها إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني.

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