القوات الإثيوبية: استعدنا 3 مدن إستراتيجية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، استعادة السيطرة على ثلاث مدن إستراتيجية شمالي البلاد، من مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.

في المقابل قالت الجبهة إن مقاتليها انسحبوا ضمن خطة معدة مسبقا، في غضون ذلك، دعت الولاياتُ المتحدة ودول أخرى إثيوبيا إلى وقفِ الاعتقالات في صفوف مواطنيها.