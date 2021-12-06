الكرملين: بوتين وبايدن سيناقشان أزمة الحوار

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، سيجريان غدا الثلاثاء اتصالا مرئيا، يتطرقان خلاله إلى أزمة الحوار بين البلدين.

وقال بيسكوف إن التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية، ستكون من أبرز القضايا التي ستناقشها القمة المفترضة. وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تعول على حل القضايا المتراكمة بين البلدين خلال مفاوضات لعدة ساعات بين رئيسي البلدين. مضيفا أن موسكو لا تعلم إن كان الغرب سيقبل إجراء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية للجانب الروسي، لافتا إلى أنه يمكن إزالة التوتر في أوكرانيا فقط عبر ضمان التخلص من الأفكار الرامية لحل مشكلة دونباس بالقوة.