طهران: نمتلك خيـارات متعددة في حال فشل المفاوضات النووية

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، إن أمام طهران خيارات متعددة في حال فشلت المفاوضات النووية، ومنها التوجه نحو التعامل مع الشرق لضمان المصالح الإيرانية.

جاء ذلك بعيد انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإحياة الاتفاق النووي الإيراني.