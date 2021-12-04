موسكو: حجم تبادلنا التجاري مع الإمارات قياسي

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في كلمته خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني لروسيا في معرض /إكسبو دبي ألفان وعشرون/ الدولي.

قال إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ مستوى قياسيا في تاريخ علاقات البلدين.. بدوره قال وزير التسامح والتعايش الإماراتي /الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان/ إن العلاقات مع موسكو متينة وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لأبو ظبي.