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فعاليات "منتدى روسي - قيادة المستقبل" بإكسبو

أخبار روسيا

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انطلقت في معرض اكسبو دبي فعاليات ( منتدى روسيا- قيادة المستقبل ) وقدم الجناح الروسي عرضاً لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر التي ستعنى بتصنيع السيارات.

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