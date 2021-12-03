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استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته من الحكومة، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

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