استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته من الحكومة، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

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