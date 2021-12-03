مطار شيريميتوفو يستقبل رحلات طيران الاتحاد
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نقلت شركة طيران الاتحاد الإماراتية رحلاتها اليومية من مطار دوموديدوفا إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، والذي حصل على أعلى تصنيف في المجال يسمى سكاي تراكس.
وتأتي الخطوة في إطار الشراكة بين الناقل الوطني الإماراتي وشركة الطيران الروسية إيروفلوت، وذلك بهدف تطوير القطاع السياحي بين البلدين.
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