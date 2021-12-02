اجتماع الصدر مع قادة كتل الإطار التنسيقي

عقد في بغداد اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة كتل الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف الفتح، ودولة القانون، وعدة كتل أخرى.

وأكد الصدر على أهمية تشكيل حكومة أغلبية فيما شدد بيان الإطار التنسيقي على إخراج ما وصفها بقوات الاحتلال وفقا للجداول الزمنية.