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اجتماع الصدر مع قادة كتل الإطار التنسيقي

أخبار العالم العربي

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عقد في بغداد اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة كتل الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف الفتح، ودولة القانون، وعدة كتل أخرى.

وأكد الصدر على أهمية تشكيل حكومة أغلبية فيما شدد بيان الإطار التنسيقي على إخراج ما وصفها بقوات الاحتلال وفقا للجداول الزمنية.

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