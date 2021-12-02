لافروف: سنتخذ كل الإجراءات لحماية أمن روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف الناتو بتأجيج الوضعِ قرب حدود روسيا الغربية.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أكد أن موسكو ستتخذُ كل الإجراءاتِ لضمان أمنها ووحدةِ أراضيها، بدوره قال بلينكن إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أوكرانيا، وأكد دعم بلاده خيارَ الدبلوماسية لحلِ الأزمة الأوكرانية.