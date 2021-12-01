السيسي يؤكد على موقف القاهرة من سد النهضة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده الثابت من قضية سد النهضة الإثيوبي وضرورة صون أمن مصر المائي..

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خلال مشترك في القاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، منها السياحة ومكافحة كورونا.