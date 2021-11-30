بوتين يحذر من نشر منظومات هجومية في أوكرانيا
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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نشر منظومات هجومية على الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن روسيا ستضطر إلى الرد على هذه الإجراءات..
وقال بوتين في كلمة أمام منتدى الاستثمارات السنوي في موسكو إنّ تطوير روسيا أسلحة فرط صوتية هو رد على تصرفات الناتو.
من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغربَ بدفع كييف للقيام بخطوات معادية ضد روسيا.
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